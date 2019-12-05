Talat Atilla'dan yeni açıklama! Bana entrika kuran eski vekilden hesap soracağım

Sözcü Başyazarı Gazeteci Rahmi Turan'ın 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiasındaki kaynağı olarak açıkladığı gazeteci Talat Atilla sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

Külliye'ye giden CHP'li iddiasının kritik ismi Talat Atilla Türkiye'nin gündemini günlerce meşgul eden iddiayla ilgili sosyal medya açıklamalarına devam ediyor.

Atilla 'Bu olay vesilesiyle bana alçakça entrikalar kurmaya devam eden eski vekilden mahkeme ve yazı yoluyla hesap sormayan namerttir' dedi.

Atilla paylaşımlarında şunları yazdı:

1) "CHP'de aslında ne oldu? ' sorusunu soracak, araştıracak kadar yüreği olmayan...



Bana alçakça 'Mit'in kontrolünde mi? ' iftirasını atan...



Bu alçak iftiranın peşinden giden EĞRİ/DOĞRU alçaklardan...



Bazı ünlü gazeteciler ve siyasetçilerden aldıkları talimatla — Talat Atilla (@TalatAtilla) December 5, 2019

2) Bana tv, gazete ve sosyal medyada alçakca saldıranlardan...



Geçmiste beni tehdit ettigi belgelendigi halde, Zekeriya Öz tarafından hakkında soruşturma dahi açılmayan...



Bu olay vesilesi ile bana alçakca entrikalar kurmaya devam eden eski vekilden... — Talat Atilla (@TalatAtilla) December 5, 2019