Cenk Tosun'un hocası kovulmak üzere

Liverpool'a 5-2 yenilen Everton'da, Portekizli teknik adam Marco Silva ile yolların ayrılması an meselesi.

Anfield'da oynanan Merseyside derbisinde Liverpool'a 5-2 yenilen Everton'da menajer Marco Silva'nın yönetim kurulu toplantısının ardından gönderileceği bildirildi.

23 Kasım'da sahasında Horwich City'ye yenilmelerinin ardından Silva'nın gönderilmesinin gündeme geldiği ancak bu kez yolların ayrılacağı kaydedildi.

11 maçta 8. kez yenilen Everton'un 42 yaşındaki Portekizli teknik patronu Liverpool yenilgisinin ardından bu yöndeki sorulara ise, "Bu konuyu konuşmak için doğru kişi değilim. Bana soruyorsunuz ve benim konuyla ilgili bir yanıtım yok" açıklamasını yaptı.

Chelsea maçına çıkmayacak

Silva'nın bu açıklamalarının yanıtının bugün verileceği bildirilirken, Portekizlinin Cumartesi günü Goodison Park'taki Chelsea maçına çıkmayacağı ifade edildi.





En büyük aday David Boyes

Marco Silva'nın gönderilmesinin ardından en büyük adayın ise eski Everton menajeri David Boyes olduğunu kaydedildi. Everton'ın, İskoç teknik adamı geçici olarak takımın başına getireceği ve daha sonra nihayi kararı vereceği kaydedildi.

Son olarak Manchester United ve Real Sociedad'dan kovulan David Moyes, Everton'ı 11 yıl çalıştırmıştı.