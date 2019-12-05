İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge ortaya çıktı

Türkiye ile Yunanistan arasında yıllardır çeşitli krizlere neden olan 12 Ada'yla ilgili yeni bir tartışma gündemde. İsmet İnönü'nün, 12 Ada'yı İngilizlerle ters düşmemek için reddettiğine dair belge ortaya çıktı.

Fatih Altaylı’nın konuğu Prof. Dr. Çağrı Erhan, 12 Ada ile ilgili belgelere ulaştığını ve bu belgenin Yunanistan'da olduğunu söyledi.Erhan, İsmet İnönü'ye 12 Ada'nın teklif edildiğini ancak İnönü'nün, bu teklifi reddettiğini söyledi.

Belgesini buldum; İnönü, İngilizlerle aramız bozulur almayın diyor

Erhan; "Belgesini buldum. 1943 yılında Alman sefiri, Türk Dışişleri Bakanı Menemencioğlu'na '12 Ada'yı size verelim' diyor. Kars'ta yurt içi gezisinde olan İsmet İnönü'ye telefon açıyorlar. İsmet İnönü "İngilizlerle aramız bozulur almayın" diyerek kabul etmiyor." dedi.

Twitter hesabından belgeyi paylaştı

Bu sözler, kamuoyunda konuyu yeniden tartışmaya açtı.Kimileri böyle bir belgenin olmadığını savunarak, Çağrı Erhan'ı linç etmeye kalktı. Tartışmalar üzerine Çağrı Erhan, Dışişleri Bakanlığı'nın arşivlerinden ulaştığı belgeyi Twitter hesabından paylaştı.

12 Adayla ilgili Teke Tek'te söylediklerimi ve "söylemediklerimi" yorumlayarak, geçmişte spekülasyonlara sebep olan bu tarihsel konunun gündeme gelmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederim. Konu hakkında herkesin daha verimli bir tartışma yapabilmesi için, belgeleri açıklıyorum. pic.twitter.com/fZASiuMCEK — Çağrı Erhan (@cagrierhan) December 5, 2019

İngilizlerle sorun yaşamamak için...

26 Eylül 1943 tarihli belgede, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 12 Ada konusunda gelen teklife şöyle yanıt verdiği görülüyor: "Adaları, kayıtsız şartsız kullanmak üzere alabiliriz. Yoksa bu yüzden İngilizlerle ve Yunanlılarla ihtilafa giremeyiz. Kars'tan selamlar."