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İnfaz yasası düzenlemesinde gelişme! Bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e sunulacak

AK Parti'nin infaz düzenlemesi ile ilgili çalışma tamamlandı. Taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Terör suçları, örgütlü suçlar, uyuşturucu, cinsel istismar ve kasten adam öldürme (müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet) suçları infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak.

Adalet Bakanlığı ile AK Partili hukukçu milletvekillerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı, 'infaz düzenlemesi' tamamlandı. Yaklaşık 20 maddeden oluşması beklenen teklif ile terör suçları, örgütlü suçlar, uyuşturucu, cinsel istismar ve kasten adam öldürme (müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet) suçları infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak. Bu suçlar dışında kalan suçlarda infaz indirimi yapılacak.

İnfaz süresi kısalacak

Bu ay içinde Meclis'e sunulması beklenen teklifle şu değişiklikler öngörülüyor:

Ceza süresinin üçte ikisi infaz edilen suçlarda, infaz süresi ceza süresinin yarısına inecek. Cezasının 5'te 4'ünü yatanlar denetimli serbestlikten yararlanabilecek. 3'te 2 olarak uygulanan infaz süresi bir bölü ikiye çekilecek. İnfaz düzenlemesi ile denetimli serbestlik süresi artırılacak. İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda ise cezaevinde kalınacak süre 3'te 2'den yüzde 50'ye indirilecek.

İnfaz süresi suçun şekline göre kısalacak

Yani 20 yıl ceza alan biri 10 yıl cezaevinde kalacak. 2 ila 4 yıl arasında hüküm giyenler, suç şekline göre 1 gün ile 1 ay arasında cezaevinde yatacak. İnfaz süresi, suçun şekline göre kısalacak. İnfazın değil, cezanın yarısı olacak şekilde düzenleme yapılacak.

Denetimli serbestlik uygulaması değişiyor

Denetimli serbestliğin de değiştirildiği teklif ile 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen suçlar için 2 yıl, diğer suçlar için de 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi, yeni sistemde alınan cezaya göre 5'te 1 oranında uygulanacak. Denetimli serbestlik uygulaması bundan böyle infaz süresinin 5'te 4'ünü tamamlayanlar için geçerli olacak.

Ceza alan herkes hapis yatacak

Yeni düzenleme ile ceza süresi ne olursa olsun, suçlu bir gün de olsa hapis  yatacak. Her suçlunun mutlaka belli bir süre cezaevinde yatması sağlanacak. Teklif ile hafta sonu, gece ve konutta infaz düzenlemesi  genişliyor. 75 yaş ve üstünde olanlara evde infazın öngörüldüğü düzenlemede, kadınlara aldıkları hapis cezasına göre evde infaz verilmesi öngörülüyor. Ayrıca hamile kadınlar için de suçun 1 yıl ertelenmesi öngörülüyor.

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