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Galatasaray’ın İstanbul serüveni kabusla başladı

Lig ve kupa dahil olmak üzere 13 maçın 11 tanesine iç sahada çıkacak olan Galatasaray’da İstanbul serüveni mağlubiyetle başladı.

Süper Lig’de lider Demir Grup Sivasspor’un 7 puan gerisinde 8’inci sırada yer alan Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası macerası da kötü başladı. Kendi sahasında TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip bu maçla birlikte İstanbul serisine mağlubiyetle giriş yaptı.

13 MAÇIN 11 TANESİ İÇERİDE
Dün oynadığı Tuzlaspor karşılaşması ile birlikte İstanbul karşılaşmalarına başlayan Galatasaray, bu fikstür avantajını iyi değerlendirerek kupada moral bulmak istiyordu. Sarı-kırmızılı ekibin bu beklentisi kötü sonuçlandı. 17 Aralık’ta oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde işini zora sokan Galatasaray, ligde de devre arasına girene kadar kalan dört maçından üç tanesini evinde oynayacak. Bu hafta sonu Aytemiz Alanyaspor’u, 14 Aralık’ta da Ankaragücü’nü konuk edecek olan sarı-kırmızılı ekip, 16’ncı haftada Göztepe deplasmanına çıktıktan sonra ilk yarının son maçında kendi sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.

5 DEPLASMANDAN 3 TANESİ İSTANBUL’DA
Galatasaray, 24’üncü haftada iç sahada oynayacağı Gençlerbirliği maçına kadar olan süreçte kupa da dahil olmak üzere 5 deplasmana çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu deplasman maçlarından 3 tanesinde İstanbul’daki takımlara konuk olacak. Ligde 21’inci haftada Kasımpaşa’ya konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, 23’üncü haftada ise ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Bununla birlikte Galatasaray, 2-0 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası’nın rövanşında Tuzlaspor ile 17 Aralık’ta tur için mücadele edecek.

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