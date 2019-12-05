Fenerbahçe Beko'ya Vesely'den kötü haber

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely'nin Alba Berlin karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.

THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın saat 20.45'te Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda Alman ekibi ALBA Berlin ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely'nin Alba Berlin karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.

Ligde geride kalan 11 haftada sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve averajla 13. sırada yer alırken, Berlin ise 4 galibiyet, 7 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor. Ligde 3 maçlık iç saha serisinin ilk maçında Rus temsilcisi Khimki Moskova'yı yenen Fener, Berlin'i de yenip bu seriyi kayıpsız geçmek istiyor.





