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Instagram yaş sınırı getirdi

Sosyal medya platformu instagram, bundan sonra uygulamasına kaydolacak kullanıcılarına 13 yaş sınırı getirdiğini açıkladı. Instagram yaptığı açıklamada, "Bugünden başlayarak, Instagram'da bir hesap oluştururken doğum tarihini isteyeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Çocuk güvenliği yasalarını" ihlal etmekle eleştirilen sosyal medya platformu Instagram, yeni bir adım attığını ilan etti. Uygulamaya kaydolacak kişilere 13 yaş sınırı getirilecek.

Buna göre Facebook ile Instagram, 13 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarını kilitlemek üzere yeni moderatörler görevlendirdi.

Söz konusu politika değişikliğine ilişkin yayınlanan bir blog yazısında “Yaş bilgisini sormak küçük yaştaki kullanıcıların Instagram’a kaydolmasını önleyecek ve onları koruyacak” ifadelerine yer verildi.

Bu adım aynı zamanda uygulamayı Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası’yla (COPPA) uyumlu hale getirmeyi de amaçlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada ayrıca, kullanıcılardan istenecek yaş bilgisinin diğer kullanıcılarla paylaşılmayacağı belirtildi.

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