Erdoğan ile görüşen Yunan Başbakanı Miçotakis'ten flaş açıklama

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan basınına yaptığı açıklamasında, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde zorluklar bulunduğunu ancak bunların iyi niyetle aşılabileceğini söyledi.

NATO liderleri toplantısı için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin Yunan basınına son dakika değerlendirmelerde bulundu.

"Anlaştık'' açıklaması

Miçotakis, "Son dönemde Türkiye'nin hareketlerinden kaynaklanan tüm meseleleri masaya yatırdığını" belirterek "Bunlarla ilgili farklılıklar kaydedildi. İki taraf, savunma bakanlıklarının güven artırıcı önlemlerle ilgili görüşmelerinin devam etmesi konusunda anlaştı" dedi.

"Acil toplantı talimatı verdim''

Miçotakis, görüşmeyle ilgili Yunan siyasi parti liderlerini bilgilendirmek üzere Dış Politika Yüksek Konseyi'nin acilen toplanması talimatını verdiğini vurgulayarak, "Yunan halkını temin ederim ki Türkiye ile ilişkilerde zorluklar vardı, halen var ve var olacak. Ancak iki tarafta da iyi niyet olduğunda bunlar aşılabilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Libya arasında Akdeniz'de yetki alanları sınırlandırmasına ilişkin imzalanan anlaşmaya da değinen Miçotakis, uluslararası hukuku ihlal eden uluslararası anlaşmaların, NATO'nun iş birliği ilkesiyle bağdaşmadığını savundu. Miçotakis, "Ülkemiz komşularından iyi komşuluk ilişkilerini ve bölgesel güvenliği tehlikeye sokan açıklama ve hareketlerden kaçınarak Yunanistan'ın egemenlik haklarına saygılı olmalarını bekliyor" diye konuştu.

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Görüşme sonrası ilk açıklama

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra açıklama yaptı.

Miçotakis açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile açık bir tartışmamız vardı. Türkiye'nin son adımları ile ortaya çıkan meseleleri masaya koydum. Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi. İki taraf Güven Arttırıcı Önlemler görüşmelerinin devamı kararı aldılar. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a Dış Politika Kurulunu toplayarak tüm siyasi partilerin bilgilendirilmesi talimatını verdim. Yunan halkına söylemek istediğim şey; Türkiye ile alakalı sorunlar vardı bu sorunlar aşılabilir" ifadelerini kullanmıştı.