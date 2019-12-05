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Antalya'da maaşının son kalan kısmı çalınan anne 'bir ay nasıl geçineceğiz' diye ağladı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da, öğle yemeği için restorana giren Ebru Avaz'ın (21) elini yıkamaya giderken, masada bıraktığı çantasındaki 750 lira çalındı. Maaşından kalan son para olduğunu belirten Avaz, "Borcumu ödeyecektim. Çocuğuma bez alacaktım" diyerek, gözyaşı döktü.

Antalya'daki firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz, öğle yemeği için restorana gitti. Çantasını masada bırakıp, elini yıkamaya giden Avaz, döndüğünde içindeki 750 liranın olmadığını fark etti. Gözyaşı döken Avaz, polisi arayarak, yardım istedi.

Hırsızlık anı kameralara yansıdı

Restorana gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Masadaki çantanın içinden parayı alan hırsızın, bu sırada kameraya baktığı anlar görüntülere yansıdı.

"1 ayı nasıl geçineceğimi bilmiyorum"

Görüntülere göre, hırsızın, parayı çaldıktan sonra cüzdanı yerine koyduğunu ve rahat tavırlar sergilediğini belirten Ebru Avaz, "O benim maaşımdan kalan son paramdı. Geri getirsin. Borcumu ödeyecektim. Çocuğuma bez alacaktım. 1 ayı nasıl geçineceğimi bilmiyorum. Başka param yok. Çok üzgünüm. Allah onun cezasını versin. Başka hiçbir şey demiyorum" diyerek, gözyaşı döktü.

Polis, eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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