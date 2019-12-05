Şeker hastalığı hakkında doğru bilinen 5 yanlış
Şeker hastalığı yani diyabet hakkında doğru bilinen 5 yanlışın detaylarını sizler için derledik. Şeker hastaları hamile kalabilir mi, şeker genetik mi, diyabette insülin kullanmak körlük yapar mı, kilo aldırır mı işte yanıtlar...
Günümüzde çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleyi etkileyen diyabet hakkında
yanlış bilgiler de hızla yayılıyor. Beslenme alışkanlıkları diyabet hastalığını önemli ölçüde
etkiliyor. Sadece ilaç tedavisinin değil sağlıklı beslenmenin de diyabeti önlediğini belirten
Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mecdi Hikmet Ergüney, diyabet ile ilgili önemli bilgiler veriyor.
Şeker hastaları hangi gıdalar tüketilmeli, ilaçlar nasıl alınmalı, hangi konulara ekstra dikkat edilmeli, günlük
hayatta yapılabilecek ve yapılamayacakların neler olduğu birçok hasta tarafından
bilinmemektedir. Üzerinde en çok spekülasyon üretilen ve doğru sandığımız yanlışlar ise
aşağıdaki gibi...
Şeker hastaları hamile kalabilir mi? Her sağlıklı kadın gibi diyabet hastaları da hamile kalabilir. Doğru tedavi şekilleri uygulanıp, kan şekeri ideal seviyede tutulduğunda diyabet hastalarının hamile kalması mümkündür.
Burada dikkat etmeleri gereken en önemli nokta hamile kalmadan önce doktor kontrolünden
geçmeleri gerektiğidir. Bazı ilaçlar gebelik döneminde kullanılmayacağı için düzenli bir diyet
ve ilaç programı uygulanmalıdır.
Şeker hastalığı genetik mi? Öncelikle Tip 1 diyabetin kalıtsal bir hastalık olmadığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla kişide Tip 1 diyabet varsa genetik bir miras olarak çocuğa geçmez. Tip 1 diyabet insülin seviyesi ile ilgili
olduğundan kişi ilaç tedavisi görür. Ancak Tip 2 diyabet olan kişilerin çocuklarında ilerleyen
dönemlerinde diyabet görülme riski vardır.
İnsülin körlük yapar mı? İnsülin bir ilaç değildir. Vücutta olması gereken ancak üretilmediği için diyabet hastaların dışarıdan verilen bir hormondur. Dolayısıyla insülin konusunda yaratılan efsaneler gerçeği yansıtmaz ve körlüğe yol açmaz. Göz sağlığını bozan insülin değil diyabetin kendisidir. Buna önlem olarak diyabet hastalarının mutlaka belli aralıklarla göz muayenesi yaptırması gerekir.