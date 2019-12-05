Şeker hastalığı hakkında doğru bilinen 5 yanlış

Günümüzde çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleyi etkileyen diyabet hakkında

yanlış bilgiler de hızla yayılıyor. Beslenme alışkanlıkları diyabet hastalığını önemli ölçüde

etkiliyor. Sadece ilaç tedavisinin değil sağlıklı beslenmenin de diyabeti önlediğini belirten

Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mecdi Hikmet Ergüney, diyabet ile ilgili önemli bilgiler veriyor.

Şeker hastaları hangi gıdalar tüketilmeli, ilaçlar nasıl alınmalı, hangi konulara ekstra dikkat edilmeli, günlük

hayatta yapılabilecek ve yapılamayacakların neler olduğu birçok hasta tarafından

bilinmemektedir. Üzerinde en çok spekülasyon üretilen ve doğru sandığımız yanlışlar ise

aşağıdaki gibi...