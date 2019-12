Fatih Erbakan'dan Erdoğan ve eski AK Partililere uyarı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski AK Partililer arasındaki atışmalara değinerek, "Tüm makamlar, tüm dünya malı sizin olsun ancak milletin dindar siyasetçilere olan inancını kırmayın, umutlarını yıkmayın." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski AK Partililer arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu:.

'MESELE SEÇMENİN VELAYETİNİ KİM ALACAK MESELESİDİR'

Taraflar arasındaki kavgayı boşanma davasına benzeten Fatih Erbakan yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce yıllarca birlikte olan iki kesim, yani iktidar partisinin yöneticileri ve kurulmak için aylardır uğraşılan birtakım yeni partilerin yöneticileri arasında son dönemde iyice yoğunlaşan 'kirli çamaşır' atışmasına, karşılıklı tehdit ve şantaj siyasetine hep birlikte şahit olmaktayız. Her iki kanat adeta bir boşanma davasının tarafları gibi birbirlerine düşmüş durumdalar. Bütün mesele boşanmanın sonunda 'seçmenin velayetini kim alacak' meselesidir. Bir başka deyişle, Ak Parti’ye oy vermiş kitleleri kim kendi yanına çekecek meselesi …"

MİLLETİN DİNDAR SİYASETÇİLERE GÜVENİ VE UMUDU YARA ALIYOR

Erbakan değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: " Boşanma davalarında anne-babanın, mahkemede ortaya döktüğü dosyaların en çok evlatlarını yaralaması gibi, burada da her iki tarafın birbiriyle “Sen yolsuzluk yaptın, hayır sen yolsuzluk yaptın” kavgası, “bildiklerimi söylersem sokağa çıkamazsın, asıl ben bildiklerimi söylersem sen sokağa çıkamazsın” atışması, dindar toplum kesimlerini, muhafazakar seçmen kitlesini daha da önemlisi 'dindarlık kavramını' yaralıyor. Her iki taraf 'velayet ve nafaka davasında daha karlı çıkabilmek için evlilik yıllarında' birlikte yaptıkları hukuksuz işleri ifşa ettikçe, milletin dindar kesimden gelen siyasetçilerden umudu ve onlara olan güveni yara alıyor . Bu ülkede yıllar boyunca sağcı-solcu, dindar-laik istisnasız her kesim, namaz kılan, Kuran okuyan, dindar insanlara güvenir, dünya malını onlara tereddütsüz emanet ederdi. Lütfen bırakın öyle kalsın."

'KİMSE KARŞILIKLI KİRLİ ÇAMAŞIRLAR ÜZERİNDEN SİYASET YAPMASIN'

Erbakan açıklamasının devamında her iki tarafa da sağ duyulu ve sorumlu davranma çağrısında bulunarak; "Tüm makamlar, tüm dünya malı sizin olsun ancak milletin muhafazakar idarecilere, dindar siyasetçilere olan inancını kırmayın,umutlarını yıkmayın. Kimse kimseyi siyasi ikbal endişesi ve kişisel hırsları yüzünden ulu orta, kamuoyu önünde suçlamasın. Kimse karşılıklı kirli çamaşırlar üzerinden siyaset yapmasın. Biz her iki tarafı da nezakete davet ediyoruz, devlet adamına yakışır şekilde, sağ duyulu ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

'BU TABLO HEPİMİZİ DERİNDEN YARALAMIŞTIR'

Erbakan açıklamasını şu ifadelerle bitirdi: "Bu noktada tek tesellimiz; milli görüş ile yollarını ayırdıklarını yıllar önce ilan etmiş olmalarıdır. Böylelikle Milli Görüş gömleği bembeyaz ve tertemiz bir gömlek olarak kalmıştır, bu dava milletimizin gönlündeki müstesna yerini korumaya devam etmektedir. Tarihe altın harflerle yazılan 'Milli Görüş Belediyeciliği' ve “54. Erbakan Hükümeti”nin Milli Görüş ruhuyla gerçekleştirilen efsane hizmetlerinden sonra bu karşılaştığımız tablo hepimizi derinden yaralamıştır. Milletimiz bu tabloyu en güzel şekilde analiz ederek, her zor ve sıkıntılı dönemde yaptığı gibi, kurtuluşun adresi olan Milli Görüş'e ve Milli Görüş'ün gerçek temsilcisi ‘Yeniden Refah Partisi’ne yönelecektir."