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Doğa Koleji satıldı mı Doğa Koleji yeni sahibi bakın kim?

Öğretmenlerin 3 aydır maaşlarını alamaması sonucu eylem yapması ile başlayan Doğa Koleji'nde sular durulmuyor. Doğa Koleji'nin satılacağı iddiaları konuşurken bugün o iddialara resmi açıklama geldi. Doğa Koleji Nişantaşı Üniversitesi'nin oldu. Yani Doğa Koleji'nin yeni sahibi Levent Uysal oldu. Peki Levent Uysal kimdir?

Doğa Koleji'nde son günlerde sular durulmuyor. Öğretmenlerin 3 aydır maaşlarını alamadığı Doğa Koleji'nde öğretmenler ders bırakma eylemi yapmış ve günlerce derse girmemişti. Velilerin de desteği alan öğretmenler maaşlarının ödenmesi için yetkililere seslendi. Bugün ise Doğa Koleji'nin satıldığı haberleri geldi. Doğa Koleji'nin yeni sahini Nişantaşı Üniversite sahibi olan Levent Uysal oldu. Peki Levent Uysal kimdir, aslen nereli?

Öğretmenlere maaş ödeyemediği gerekçesiyle eğitim-öğretimin aksadığı Doğa Koleji'nde devir işlemleri başlamıştI. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Saçaklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum."

Doğa Koleji Nişantaşı Üniversitesi'nin oldu

Satış sürecinde bir çok iş adamının ismi geçmişti. Gelen bilgilere göre asıl sahibi belli oldu. Doğa Koleji'ni Nişantaşı Üniversitesi satın aldı.

Nişantaşı Üniversitesi kimin?

Nişantaşı Üniversitesi’nin kurucusu Levent Uysal’dır. Levent Uysal, önce ilgili vakfı, sonra da üniversiteyi kurmuştur. Üniversitenin birçok tanıtım afişinde rol oynayan Levent Uysal, tanınan bir yüzdür. Üniversitenin reklam olarak bastırdığı afişlerde ön plana çıkar. Uysal’ı tercih dönemlerinde de farklı kanallarda Nişantaşı Üniversitesi’ni anlatırken görebilirsiniz. Levent Uysal’ın internet sitesinde, detaylı bir özgeçmiş yer almamaktadır. Dolayısıyla hayatı çok iyi bilinmemektedir.

Ne olmuştu?
Yaklaşık bir yıldır ekonomik sıkıntılar içinde olan ve satılması planlanan Doğa Koleji’de aylardır maaş alamayan öğretmenler ders boykotu yapmaya başlamıştı. İstanbul’daki bir çok kampüste derse girmeyen öğretmenler tüm alacaklarının ödenmesini talep etmişti. 

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