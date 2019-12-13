Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı! Sonuna kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmamoğlu arasında başlayan Kanal İstanbul tartışmaları devam ediyor. Erdoğan'ın ''sen otur işine bak'' sözlerine İmamoğlu'ndan ''ben, bu anlamda süreci sonuna kadar takip edeceğim" yanıtı geldi.

Oturmak için belediye başkanı seçilmediğini dile getiren İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul konusundaki kararlılığını bir kez daha tekrar etti.

Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatarak "Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Belediye Başkanı diyor ki 'Kanal İstanbul, buraya uymaz.' Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin." dedi. İBB Başkanı İmamoğlu, 2020 bütçesinin onaylandığı Meclis toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

En iyisini 16 milyon bilir

Erdoğan'ın Kanal İstanbul'la ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Ekrem İmamoğlu, "Ben, burada oturarak, çalışmayarak, iş üretmeyerek belediye başkanlığı yapmak için seçilmedim. Ben toplumun menfaatlerini ve haklarını korumak için belediye başkanı seçildim. ‘Sen otur işine bak’ cümlesinin bir başka açılımı, ‘En iyisini ben bilirim’ demektir. Bence en iyisini 16 milyon bilir. Ben, bu anlamda süreci sonuna kadar takip edeceğim" şeklinde konuştu.