İstanbul'un 2020 bütçesine bakın! Ekrem İmamoğlu kasada para yoktu diyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Aralık ayı oturumunda 2020 yılının 25 milyar 850 milyon liralık bütçesi ve 5 yıllık stratejik plan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından meclise sunuldu. Bütçenin gelirler kalemi 21 milyar 250 milyon TL olarak hesaplandı. İmamoğlu konuşmasında yönetimi devraldıklarında kasada maaş ödeyecek kadar bile para bulamadıklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçenin denkliği için 4 milyar 600 milyon TL iç ve dış borçlanma planlıyor. İBB'nin bağlı kuruluşları olan İETT'nin 2020 yılı bütçesi 2 milyar 980 milyon TL, İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi geçtiğimiz ay 7 milyar 776 milyon 456 bin TL olarak belirlenmişti. İETT ve İSKİ ile birlikte İBB toplam 36 milyar 606 milyon TL'lik bütçeyi yönetecek.

İBB'nin 25 milyar 850 milyon TL'lik 2020 yılı bütçesinin 10 milyar lirası yatırımlara ayrıldı. İmamoğlu'nun sunumunun ardından mecliste siyasi parti grupları adına konuşmalara geçildi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından bütçe oya sunulacak.

6 milyar borçla aldık, maaş ödeyecek para yoktu

İmamoğlu'nun sunumundan satır başları şöyle:

*Biz kucağımızda vadesi geçmiş yaklaşık olarak 6 milyar liralık bir borcu teslim alarak işe başladık.

*Hatırlayın, iş başı yaptıktan bir hafta sonraya denk gelen gün personelimizin maaşlarını ödeyecek paramız yoktu kasada… Bu birinci veri…

14 milyarlık bütçe açığı

*İkincisi…Yıl sonuna kadar bizden önceki yönetimin yaptığı bütçeye göre 7,9 milyar liralık bir büyük bütçe açığı devraldık… Yani 6 milyar liralık vadesi geçmiş borç, artı sene sonuna kadar da yaklaşık 8 milyar lira daha para ihtiyacı… Toplamda 14 milyarlık bir bütçe açığı devraldık. Son altı ayda biz bu 14 milyar liralık açığı yönettik.

4.7 milyar TL'ye indirdik

*Unutmayın, bu yıl yapılan hiçbir işi biz planlamadık. Bizden önceki yönetim planladı. Biz sadece onların planladıklarını, onların inisiyatif ve önceliklerine göre yol alınmış işleri yönettik. Özetle biz 7,9 milyar liralık bütçe açığını 4,7 milyar TL'ye indirdik.

Sadece 6 ayda ve bizden önceki yönetimin planladığı, kucağımızda bulduğumuz bütçeden 3,2 milyar lira tasarruf sağladık.

*Yeni yatırımlara da başladık…Durmuş pek çok yatırımı yeniden başlattık…Biliyorsunuz iki metro hattımızın 2 yıl aradan sonra yeniden inşaatlarına başladık… Bir üçüncüsüne kısa sürede başlayacağız…Piyasaya da güven veriyoruz…

*İştirakler tarafında da çok başarılı adımlar attık. İştiraklerimize 23,5 milyar lira gibi bir toplam bütçe öngörülmüştü… Ama yıl sonu itibariyle iştiraklerimizi toplamda 20,5 milyar lira ile kapatıyoruz. Yaklaşık % 15 daralma oldu… İGDAŞ hariç iştiraklerimizde yaklaşık 600 milyonluk fark yarattık ve kâra geçirdik… İGDAŞ ile birlikte 900 milyon lira gibi bir kâr ile bu yılı kapatıyoruz…

Asıl 2020'de göreceksiniz

Bizim asıl performansımız bundan sonra görülecek… Yani 2020 yılı ve sonrasında 16 milyon İstanbullu, adil ve hakkaniyetli bir yönetim nasıl bütçe planlıyor ve yönetiyor, şahit olacak… 2020'de hep birlikte göreceğiz…

İBB'nin son 5 yılı felaket

*2008 yılındaki global finansal kriz dışında belediyemizde 2000 – 2013 arası denk bütçe uygulanmış. Ama 2013 ve 2014'ten sonra bütçe yönetimi, mali disiplin ve finans yönetimi işi kontrolden çıkmış. Özellikle son 5 yıl tam bir felaket. Biz iş başı yaptığımızda, gelir gider farkı ve toplam sözleşme yükümlülüğü 60 milyar lirayı aşmıştı. Ben bu tabloya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 + 5 yıllık kamburu diyorum…

İBB'nin kamburu 2013'ten başlıyor, arta arta geliyor…

2020 yılı bütçesi

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik daralmayı dikkate alarak hazırladığımız bütçemiz özetle şu rakamlardan oluşuyor.

*2020'de toplam gelirlerimizi 21.3 milyar, toplam giderlerimizi ise 25.9 milyar lira olarak planladık.

*4.6 milyar liralık açığımıza ilave 3.6 milyar liralık kredi geri ödemelerimiz olacak. Mevcut 3.5 milyarlık yatırım kredisini düştüğümüzde 4.7 milyar liralık bir net finansman ihtiyacı demek oluyor.

*Yatırımlarımızı 2019'a kıyasla 14 milyar 139 milyon liradan 19 milyar 479 milyon liraya çıkaracağız. Rutin hizmetler yatırımı 5.487 milyardan 9.483 milyara…Proje yatırımı 4.363 milyardan 5. 849 milyara…

*Proje hizmet yatırımı 319 milyondan 467 milyona çıkacak…Rutin yatırım ise önceki yıla kıyasla hemen hemen aynı seviyede gerçekleşecek ve 3.680 milyar lira seviyesinde olacak.

2020'de 10 milyar lira civarında net bir yatırım yapıyor olacağız.

Bütçede en büyük pay metroya



*En büyük payı ulaşıma ve metroya ayırıyoruz. Bununla birlikte 2020, 2021 ve 2022 yılları için kredilendirme ihtiyaçlarımız olmaya devam edecek.

*Yıllık verilen sosyal hizmet sayısını ise 822.162 adetten 2 milyon 552 bin 710 adete çıkaracağız.

2024 yılı stratejik planı

2024 itibarıyla ulaşacağımız somut sonuçları Stratejik Planda toplam 224 gösterge ile tanımlıyor ve ilan ediyoruz. Bu kapsamda 2024 yılına kadar hayata geçireceğimiz somut sonuçlara birkaç örnek vermek gerekirse:

1 – Afet öncelikli riskli alanların tamamını tespit etmiş olacağız.

2 – Kentsel dönüşüm projelendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplam proje sayısını 44'e çıkaracağız.

3 – Raylı sistem taşımacılığının toplu ulaşım içindeki payını % 20,6'dan % 30'a çıkaracağız,

4 – Yapımı tamamlanan otopark araç kapasitesini 94.471'den 194.471'e çıkaracağız, diğer bir deyişle 100 bin yeni otopark araç kapasitesi oluşturacağız,

5 – Kişi başına düşen aktif yeşil alan oranını 7,04 metrekareden 9,04 metrekareye çıkaracağız.

6 – Toplam yeşil alan miktarını 30 milyon 872 bin 55 metrekare artıracağız.