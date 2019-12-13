Nişantaşı Üniversitesi kimin sahibi Levent Uysal kimdir Doğa kolejini aldı

Öğretmenlerin 3 aydır maaşlarını alamaması sonucu eylem yapması ile başlayan Doğa Koleji'nde sular durulmuyor. Doğa Koleji'nin satılacağı iddiaları konuşurken bugün o iddialara resmi açıklama geldi. Doğa Koleji Nişantaşı Üniversitesi'nin oldu. Yani Doğa Koleji'nin yeni sahibi Levent Uysal oldu. Peki Levent Uysal kimdir?

Doğa Koleji'nde son günlerde sular durulmuyor. Öğretmenlerin 3 aydır maaşlarını alamadığı Doğa Koleji'nde öğretmenler ders bırakma eylemi yapmış ve günlerce derse girmemişti. Velilerin de desteği alan öğretmenler maaşlarının ödenmesi için yetkililere seslendi. Bugün ise Doğa Koleji'nin satıldığı haberleri geldi. Doğa Koleji'nin yeni sahini Nişantaşı Üniversite sahibi olan Levent Uysal oldu. Peki Levent Uysal kimdir, aslen nereli?

Öğretmenlere maaş ödeyemediği gerekçesiyle eğitim-öğretimin aksadığı Doğa Koleji'nde devir işlemleri başlamıştI. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Saçaklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum."

Doğa Koleji Nişantaşı Üniversitesi'nin oldu

Satış sürecinde bir çok iş adamının ismi geçmişti. Gelen bilgilere göre asıl sahibi belli oldu. Doğa Koleji'ni Nişantaşı Üniversitesi satın aldı.

Nişantaşı Üniversitesi kimin?

Nişantaşı Üniversitesi’nin kurucusu Levent Uysal’dır. Levent Uysal, önce ilgili vakfı, sonra da üniversiteyi kurmuştur. Üniversitenin birçok tanıtım afişinde rol oynayan Levent Uysal, tanınan bir yüzdür. Üniversitenin reklam olarak bastırdığı afişlerde ön plana çıkar. Uysal’ı tercih dönemlerinde de farklı kanallarda Nişantaşı Üniversitesi’ni anlatırken görebilirsiniz. Levent Uysal’ın internet sitesinde, detaylı bir özgeçmiş yer almamaktadır. Dolayısıyla hayatı çok iyi bilinmemektedir.

Ne olmuştu?

Yaklaşık bir yıldır ekonomik sıkıntılar içinde olan ve satılması planlanan Doğa Koleji’de aylardır maaş alamayan öğretmenler ders boykotu yapmaya başlamıştı. İstanbul’daki bir çok kampüste derse girmeyen öğretmenler tüm alacaklarının ödenmesini talep etmişti.

Levent Uysal kimdir: Levent Uysal, Türk iş adamı, girişimci ve eğitimcidir. 2010 yılında eğitime başlayan Nişantaşı Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusudur.

Eğitim ve iş hayatı: Levent Uysal 29 Mayıs 1968 tarihinde, Doç. Dr. Cevdet Uysal ve Fatma Uysal çiftinin Mersin’de doğan iki oğlundan büyüğüdür. Babası Doç. Dr. Cevdet Uysal, Ankara Üniversitesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede akademik kariyerine başlamıştır.

Türkiye’deki akademik kariyerini Almanya’da devam ettiren Cevdet Uysal, 16 yıl boyunca Stuttgart Üniversitesinde ders verdikten sonra Türkiye’ye dönerek Çukurova Üniversitesinin yapılanması için çalışmalarda bulunmuş Türkiye’nin başarılı akademisyenlerinden biridir.

Çocukluğunda dedesinin yanında zaman geçirip çalışarak ilk ticaret deneyimini kazanmış olan Levent Uysal, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi İlimler Enstitüsü Turizm İşletme Bölümü’nü kazanarak İstanbul’a gelmiştir. Üniversite eğitimi sırasında birçok öğrenci gibi çeşitli iş kollarında çalışarak iş hayatında tecrübe kazanmıştır.

Okuduğu bölümdeki başarılarından dolayı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ödüllendirilen Levent Uysal, iş dünyasından aldığı eğitim bursuyla eğitim hayatını başarıyla tamamlamıştır. Mezuniyetiyle birlikte Türkiye’nin köklü şirketlerinden birinde Uzman Yardımcısı pozisyonunda yarı zamanlı çalışmaya başlayarak profesyonel iş hayatına atılmıştır. Bu pozisyonda başarıyla geçen yılların ardından Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon şirketinde görev alarak üst düzey yöneticilik yapmıştır. Buradaki işinden ayrılarak 42 yaşında hayatında farklı bir döneme girmiş ve rahmetli babasının vasiyeti üzerine eğitime odaklanarak bu konuya ağırlık vermeye başlamıştır.

Türkiye’nin eğitim destekçilerinden olan Uysal, 2010 yılında Nişantaşı Meslek Yüksek Okulunu, 2012-2013 eğitim döneminde de Nişantaşı Üniversitesini kurmuştur. Yaklaşık 30 bin öğrencisiyle Türkiye’nin en hızlı büyüyen vakıf üniversitelerinden biri olan Nişantaşı Üniversitesi; Sadabad, Paşa, Osmanbey, Premier ve Tarabya Kampüsleri ile yeni açılmış olan Maslak 1453 Yeni Teknoloji Kampüsünü de bünyesinde barındırmaktadır. Eğitim kalitesine büyük önem veren Levent Uysal, hem kendi üniversitesine hem de eğitimle ilgili konularda Türkiye’deki her platformda, başta öğrenciler olmak üzere tüm eğitim gönüllülerine destek vermektedir. Öğrencileri ön planda tutanUysal, 30 yıllık profesyonel iş hayatında gerçekleştirdiği ve planladığı çalışmalarla da Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam etmektedir.

Özel hayatı: İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciyken tanıştığı ve aynı zamanda sınıf arkadaşı olan eşiyle dünya evine girmiştir. Bu evlilikten iki çocuğu olmuştur.

Geçmişte klasik otomobillere büyük ilgi duyan Uysal, günümüzde teknolojiyi ve beraberinde getirdiği yenilikleri yakından takip etmektedir. Çocuklarıyla birlikte iyi bir drone kullanıcısı da olan Levent Uysal’ın bir diğer ilgi alanı da gastronomidir. Yemek yapmayı seven, dünyanın farklı tatlarını bir araya getirmekten keyif alan Levent Uysal, ailesi ve sevdiklerine hazırladığı lezzetli yemeklerle anılmaktadır..p