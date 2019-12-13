Reuters duyurdu! Türkiye ve Rusya ikinci S-400 anlaşması yapacak

Reuters haber ajansı Türkiye’nin, Rusya’dan ikinci kez S-400 hava savunma sistemleri almak için anlaşma yapmaya çok yakın olduğunu duyurdu.

Ankara’da bir grup gazeteciye açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye ile Rusya arasında, ikinci parti S-400 sistemlerinin ortak üretimi ve teknoloji transferi konusundaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"Müzakereler için ön koşul yok"

Öte yandan İsmail Demir, Ankara’nın ABD yapımı Patriotları almakla hala ilgilendiğini ve müzakereler için bir ön koşulu olmadığını da aktardı.

Anlaşmanın nisan ayından önce, ilk alınan S-400’ler kullanıma hazır hale geldiğinde imzalanabileceği belirtiliyor.