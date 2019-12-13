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Türkiye Sudan'dan at, eşek ve katır eti ithal edecek! Tepki yağıyor

İSTANBUL Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Sudan’dan yapılacak at, eşek, katır eti ithalatına ilişkin bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

Türkiye ile Sudan arasında imzalanan ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasına göre, Türkiye 500 ton at, eşek, katır veya bardo eti ithal edecek. Ayrıca sığır, domuz, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatını da ithal edilecek.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Avrupa Birliği’nden yapılan ithalatın bile gerekli olmadığını ve kontrollerin yeterince yapılmadığını belirtirken “Beni uyandırsalar ve deseler ki bu bir rüya, gerçek değil” diyerek duruma tepki gösterdi.

İthal edilecek etler ve sakatatlar Türkiye’de nerede kullanılacak?

İthal edilecek hayvanların nerede kullanılacağının teklifte yer almadığını belirten Arslan, ancak kedi ve köpek mama yapımında kullanılabileceğini ve burada da denetimlerin yetersiz olduğuna vurgu yaptı.

Bu etler hastalık getirecek
Meclis’teki gıdalarda bile at etine rastlandığını söyleyen Arslan, “Toplum sağlığı ve hayvan sağlığını tehlikeye atacak ne var” diyerek devam etti.

Sakatat ürünlerinin ülkeye girmesine ilişkin, birçok hastalığı taşıdığını ve bunun önleminin nasıl alınacağının bilinmediğini söyleyen Arslan, Sudan’ın sağlıklı hayvansal ürün satma durumun ne olduğuna bakılmasının da gerektiğini belirtti.

Kara mizah gibi

Bu işle uzaktan yakından ilgili olan herkesin anlaşmanın gerçekleşmesine karşı çıkacağına vurgu yapan Prof. Dr. Murat Arslan, “Bu işten faydalanacak birkaç kişi dışında herkes bu işe karşı çıkacaktır. Umarım anlaşmayla sınırlıdır bu olay ve gerçekten ithal edilmeyecektir. Bu bir kara mizah gibi. Umarım bu rüyadan uyanırız” dedi.

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