Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu! Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün ödeniyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat 18.00’den sonra ödenmeye başlayacak. 435 işletmeye 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon TL ödenecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hastalıktan ari işletme desteği ödemelerine bugün saat 18.00'den sonra başlanacağını bildirdi ve bir yazılı açıklama yaptı.

Ödemelerin bugün saat 18.00'den sonra başlayacağı bilgisini veren Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği ödemeleri çerçevesinde 435 işletmeye, 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon lira ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.