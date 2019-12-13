Arel Üniversitesi öğrencileri kadına 'şiddete el attı'

İSTANBUL Arel Üniversitesi öğrencileri kadınlara yönelik şiddete farkındalık yaratmak amacıyla şiddete maruz kalan kadınların canlandırmasını yaparak onların ağzından yaşadıklarını anlattı. Etkinlik alanında “Şiddete El Atıyoruz” adlı destek köşesinde katılımcıların el izlerini bırakacakları bir alan oluşturuldu.

Üniversitenin Psikoloji, Medya İletişim, Tiyatro ve Müzik Kulüpleri’nin birlikte düzenlediği projede, erkek öğrenciler öldürülen kadınların yakınlarını canlandırdı.

Öldürülen her kadının fotoğrafının ve hikayesinin yer aldığı sergi alanında her hikayenin başına temsili bir kadın kıyafeti bırakıldı. 55 kadının hikayesinin başına konulan temsili kıyafetler arasında kanlı gömlekler, etekler ve ayakkabılar yer aldı.

Sergiyi çok sayıda akademisyen ve öğrenci ziyaret etti. Etkinlik sonrası İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Dekanı İnci Tarı, “Öğrencilerimizin cinsiyet fark etmeksizin kadına şiddet konusundaki duyarlılıklarını takdir ediyorum. Bizler yönetim olarak bu konuda onların büyük destekçisiyiz.” dedi.