ABD Senatosu kararı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert sözler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir." açıklamasıyla sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tepkilere neden olan 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili kararına 'Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz; tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD senatosunun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz.' dedi.

ABD Senatosunda önceki gün kabul edilen Ermeni tasarısına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi Twitter hesabı üzerinden kritik açıklamalar yaptı.

"Kararı kınıyor ve reddediyoruz"

Fuat Oktay, şunları kaydetti: ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi, yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir. Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil tarih arşivleridir. Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz; tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD senatosunun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz.

ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi, yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir. Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil tarih arşivleridir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) December 13, 2019