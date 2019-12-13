Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın tek hedefi var

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu sert bir dille eleştiren AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Kurdukları siyasi partilerle iktidar olmak gibi bir niyetleri yok. Tek amaçları, AK Parti'ye ve kurucusu Recep Tayyip Erdoğan'a zarar vermek" dedi.

Ahmet Davutoğlu, yeni partisinin tanıtımını bugün gerçekleştirdi. AK Parti'deki "küskünlerden" oluşan isimlerin yer aldığı Gelecek Partisi'ne dair AK Parti'den ilk değerlendirme, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'den geldi.

TOPLUMDA KARŞILIĞI YOK

AK Parti'den koptuktan sonra yeni siyasi parti kuran Ahmet Davutoğlu ve kurma aşamasında olan Ali Babacan'ı çok sert bir dille eleştiren Özen, "Babacan ve Davutoğlu'nun milletin umudu veya iktidar olma gibi bir dertleri yok.

Tek amaçları, AK Parti'ye ve kurucusu Recep Tayyip Erdoğan'a zarar vermek. Onların parti kurmaktaki niyetlerinin kamuoyu tarafından iyi biliniyor.

Yeni siyasi partilerin toplumda bir karşılığı yok" dedi.

Kendisinin bu iki yeni siyasi oluşumda yer almasının söz konusu dahi olamadığını ifade eden Özen, "Ben bu yapılarla bir araya gelecek en son kişi bile olmam. Benim siyasetteki çizgim net. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi çizgisini takip ettim. Bugünden sonra da etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Kameralar karşısına geçen Davutoğlu nasıl bir vizyon çizdi?

Gelecek Partisi'nin lideri Davutoğlu, partinin vizyonunu "Hedefimiz can ve mal güvenliğini, inanç ve ifade özgürlüğünü, örgütlenme, eleştiri ve gösteri özgürlüğünü tam anlamıyla sağlayan bir hukuk düzenidir… Farklılıkların güven ve huzur ortamında bir arada yaşamasının teminatı olan kapsayıcılık ilkesi bağlamında çoğunlukçuluğa karşı çoğulcu bir yaklaşımı hayata geçireceğiz. " sözleriyle özetledi.