Erzurum'da 487 yıl önce Pir Ali Baba başlattı atlı hafızlar kentte böyle tur attı

1500'lü yıllarda Pir Ali Baba tarafından başlatılan binbir hatimlerle şehrin savaş, afet, deprem, birtakım tabi olaylar karşısında manevi olarak korunmasının amaçlandığını anlatan Başkan Sekmen, "Pir Ali Baba böyle bir geleneği başlatmış, o gün bugün devam ediyor. Güzel geleneklerin devamının sağlanması, toplumun birlik, beraberliği için önemlidir. Biz de aynı yoldan giderek bu geleneğin devamını sağlamaya devam ediyoruz. Sadece 1900'lü yılların başında savaş, bir takım sıkıntılar sebebiyle sekteye uğramış olan binbir hatimler, il müftüsü Muhammed Sadık Solakzade Efendi'nin talimatıyla yeniden başlamış ve devam ediyor. Camilerde binlerce hatim okunuyor. Bizler de inanmış insanlar olarak Kur'an okumanın, öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kur'an aklın ve bilimin ışığında bize yol gösteriyor" diye konuştu.