Erzurum'da 487 yıl önce Pir Ali Baba başlattı atlı hafızlar kentte böyle tur attı
ERZURUM'u doğal afetlerden koruması için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim’ geleneğinde atlı hafızlar Kur'an okuyarak, Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu tepeden inip kentte tur attı.
Merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki Pir Ali Baba'nın Türbesi'nde düzenlenen törene Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Müftü Hasan Hüsnü Sula ve çok sayıda davetli katıldı. Erzurum'da görevli hafızların Kur'an okumaya başladığı törende Müftü Hasan Hüsnü Sula da dua etti.
Her toplumun geleneği bulunduğu, Erzurum'un en güzel geleneklerinden birinin de Binbir Hatim olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bugün sabah saatlerinde başlayan Kur'an okumanın bir ay süreceğini söyledi.
1500'lü yıllarda Pir Ali Baba tarafından başlatılan binbir hatimlerle şehrin savaş, afet, deprem, birtakım tabi olaylar karşısında manevi olarak korunmasının amaçlandığını anlatan Başkan Sekmen, "Pir Ali Baba böyle bir geleneği başlatmış, o gün bugün devam ediyor. Güzel geleneklerin devamının sağlanması, toplumun birlik, beraberliği için önemlidir. Biz de aynı yoldan giderek bu geleneğin devamını sağlamaya devam ediyoruz. Sadece 1900'lü yılların başında savaş, bir takım sıkıntılar sebebiyle sekteye uğramış olan binbir hatimler, il müftüsü Muhammed Sadık Solakzade Efendi'nin talimatıyla yeniden başlamış ve devam ediyor. Camilerde binlerce hatim okunuyor. Bizler de inanmış insanlar olarak Kur'an okumanın, öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kur'an aklın ve bilimin ışığında bize yol gösteriyor" diye konuştu.
PİR ALİ BABA ANADOLU ALPERENLERİNDEN
Pir Ali Baba'nın bir Anadolu alpereni olduğunu ifade eden Vali Okay Memiş ise, Anadolu'yu Türkleştiren, Müslümanlaştıran büyük alimlerden birisi olduğunu söyledi. Erzurum'daki binbir hatimleri Konya'daki Şeb-i Arus törenlerine benzeten Vali Memiş, şöyle konuştu: