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Galatasaray, Henry Onyekuru transferini bitirdi

Galatasaray ara transfer döneminin ilk bombasını Henry Onyekuru ile patlatmaya hazırlanıyor. G.Saray yönetiminin transferin başladığı 4 Ocak'ta KAP'a bildirim yapması bekleniyor. 

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Ocak ayında kadroda takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray, Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı.

Abdurrahim Albayrak, bilgi almak için buluştuğu D'Avila'ya Onyekuru'nun durumunu sordu. Nijeryalı'nın menajeri ise müjdeli haberi verdi ve transferin kiralık bitmesi için Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim'in de onay verdiği söyledi.

1.2 milyon euro'ya anlaşmıştı
Galatasaray yönetimi, daha önce hem geri dönmek için gün sayan 22 yaşındaki sol kanatla hem de Monaco yönetimiyle 1.2 milyon euro'ya anlaşmıştı.



4 Ocak'ta bildirilecek
Ancak Fransızlar son kararı Jardim'e bırakmıştı. Portekizli hoca ile tartıştıktan sonra rezerv takımına gönderilen Onyekuru'nun Jardim ile bizzat konuşup işi bitirdiği belirtildi. Eşyalarını toplamaya başlayan Onyekuru'nun D'Avila'ya İstanbul'da oturacağı ev için araştırma yapmasını söylediği de gelen haberler arasında. G.Saray yönetiminin transferin başladığı 4 Ocak'ta KAP'a bildirim yapması bekleniyor. 

162 dakika süre aldı
Monaco'da 2'si ilk 11 olmak üzere sadece 4 maça çıkan Henry Onyekuru, yalnızca 162 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

Onyekuru, Galatasaray formasıyla geçen sezon 31'i Süper Lig, 6'sı Ziraat Türkiye Kupası, 5'i Şampiyonlar Ligi ve 2'si Avrupa Ligi olmak üzere toplam 44 maça çıktı. Nijeryalı yıldız 16 gol, 6 asistle toplam 22 gole etki etti. 

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