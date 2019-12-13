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İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Dikili ilçesinde, lastik botta yakalanan göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

35 göçmen yakalandı

Görevlendirilen ekipler tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, durdurularak içerisindeki 23 Kongo, 6 Mali, 4 Afganistan ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 35 göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, yapılan işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

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