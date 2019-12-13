HABER /  YEREL

Sivas'ta kayıp olarak aranan adam donarak öldü

Kaybolmasının ardından ekipler tarafından hareketsiz halde bulunan Mehmet Ali Elmacı, hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SİVAS'ta ilçeye bağlı Kızılören köyünde, oğlu Mehmet Ali Elmacı ile birlikte yaşayan 4 çocuk sahibi Hasan Elmacı, 11 Aralık'ta öğle saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi.

Köy civarında arama yapan yakınları, sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması yapıldı

Hafik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Afet ve Acil Durum ekiplerinin de desteği ile bölgede arama çalışması yaptı. Yapılan aramalar sonucunda Hasan Elmacı, dün akşam saatlerinde Bakımlı köyü yakınlarındaki bir türbenin kenarında hareketsiz halde bulundu.

Donarak hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede donmak üzere olduğu belirlenen Elmacı, hemen Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Elmacı, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Volkswagen'den Türkiye'ye yatırım ile ilgili yeni açıklama
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan mini etekli fotoğrafıyla görenleri mest etti!
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın tek hedefi var
Galatasaray, Henry Onyekuru transferini bitirdi
HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir talimat verdi başkan PKK'lıya böyle yardım etti
Türkiye Sudan'dan at, eşek ve katır eti ithal edecek! Tepki yağıyor
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı
Onazi: Hedeflerimize ulaşmamız için yardım etme zamanı
Ersin Düzen'den Arda Turan bombası: Beşiktaş'a daha yakın
Antarktika'da kıtaların en derin noktasına ulaşıldı
Çin ABD'yi 'dünyanın baş belası' olarak nitelendirdi
31 Aralık yarım gün mü yılbaşı tatili öğleden sonra mı başlar?
Yorumlar