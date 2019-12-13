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Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde bulunan Özlem Özcan'dan şok paylaşımlar

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün partisini ilan etti. Davutoğlu'nun A takımı da belli oldu. Davutoğlu'nun partisinde yer almak için AK Parti'den istifa eden Özlem Özcan'ın üç sene önce yaptığı şok paylaşımlar ortaya çıktı.

Özcan, paylaşımlarında, FETÖ ile mücadele ve Ortadoğu hamleleri nedeniyle Davutoğlu'nu yerden yere vuruyor.Geçtiğimiz aylarda AK Parti'den istifa eden eski Kadın Kolları MKYK Üyesi Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Özlem Özcan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisine katıldı.

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ne katılan Özlem Özcan'ın eski Başbakan'a yönelik yaptığı eleştiriler ortaya çıktı.

Özcan tarafından 2016 yılında yapılan paylaşımlar şöyle:

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