CHP'li Engin Altay'ın iddiası: Bahçeli beka dedikçe AK Parti seçim kaybediyor

"Sağ olsun Bahçeli beka dedikçe AK Parti seçim kaybediyor." diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bahçeli beka dediyse Erdoğan yeni bir yenilgi alacaktır." açıklaması yaptı.

CHP'li Engin Altay, "Bekanın ne olduğunu herkes biliyor. MHP diye de bir parti var. Sayın Bahçeli konuşunca ben AK Parti Genel Başkanı konuşuyor sanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Birçok gerekçemiz var. Yıllardır uluslararası anlaşmalar olur Meclis’e gelir, biz CHP olarak yüzde 99’una evet deriz." diyen Altay, şunları kaydetti:

Daha önce gelen Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması olarak bilinen Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili metne de geçen hafta evet oyu verdik. Neden? Doğu Akdeniz’de çıkarlarımız Türkiye’nin yanlış dış politika argümanlarından dolayı sıkıntıya düştü. Sadece bizim düşse bir şey değil KKTC’nin de oradaki hak ve çıkarları sıkıntıya düştü. Biz Libya ile birlikte bir Münhasır Ekonomik Bölge Koridoru’nun açılmasıyla KKTC’nin hak ve menfaatlerini savunma noktasında elimizi güçlendirelim istedik.

Meclis'te konuşan Engin Altay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bahçeli beka dediyse Erdoğan yeni bir yenilgi alacaktır"

Bekanın ne olduğunu herkes biliyor. MHP diye de bir parti var. Sayın Bahçeli konuşunca ben AK Parti Genel Başkanı konuşuyor sanıyorum. Bahçeli'nin geçmişte Erdoğan ile ilgili söylediklerini ben şu anda ağzıma almaya utanırım. Sayın Bahçeli konuşmaya devam etsin. Bahçeli beka dediyse Erdoğan yeni bir yenilgi alacaktır.

Sağ olsun Bahçeli beka dedikçe AK Parti seçim kaybediyor.

"Kodese koyup yerine kayyum atamak..."

CHP'li Urla Belediye Başkanı'nın tutuklanarak yerine kayyım atanmasına tepki gösteren Altay, "Yargının sopası Erdoğan'ın elinde" diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

Sahiden FETÖ ile bir irtibat, bağlantı varsa bizim TCK ortada. Bizim kanuna saygımız var. Ama ispatlanmadan bir belediye başkanını tutuklayıp kodese koyup yerine kayyum atamak... Diktatörlük deyince kızıyorlar ama bunun adı diktatörlüktür. Dava daha iddianame aşamasındayken mevcut belediye başkanının tutuklanması yargının Erdoğan'ın sopası haline geldiğinin de somut bir örneğidir.