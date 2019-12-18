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Ahmet Davutoğlu'nun Gölge Kabine'siyle ilgili detaylar belli oldu

Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan seçileceği Gelecek Partisi Kurucular Kurulu yarın Ankara'da toplanıyor. Partiyle ilgili edinilen bilgiye göre 'Gölge Kabine'de dışarıdan isimler de yer alabilecek.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bilkent Otel'de saat 11:00'de başlayacak toplantı sonrası açıklama yapacak.

Toplantı ile ilgili detaylar

Kurucular Kurulu toplantısında 60 asil, 40 yeden üyeden oluşacak Parti Yönetim Kurulu belirlenecek. Başkanlık Kurulu 16 üyeden, Disiplin Kurulu 7 asil 5 yedek üyeden, Etik Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşacak. Etik Kurul , 40 yaşını doldurmuş yüksek tahsilli kişilerden seçilecek. 'Gölge Kabine'de yer alacak isimlerin Kurucular Kurulu üyesi olup olmadığına bakılmayacak. 

“Gölge Kabine” diye tabir edilen Politika İzleme Kurulu’nda 16 kişi yer alacak.

'Gölge Kabine' seçimi haftaya seçilecek

Ankara'daki toplantıda sadece Parti Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Etik Kurul üyeleri belirlenecek. Genel başkan yardımcılarından oluşacak Başkanlık Kurulu ve 'Gölge Kabine' seçimi haftaya yapılacak. 

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