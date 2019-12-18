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Battle Royale oyunlarda klavye ihtiyacı azalacak

PUBG ve Fortnite etkisi tüm dünyada uzun süredir gözlemleniyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan bu oyunlar ve hemen hemen tüm Battle Royale oyunlarda yeni yazılım sayesinde klavye ihtiyacı azalacak.

Hard Disk Service Life Technology Crotch Hong Co isimli şirket, yeni yazılımını duyurdu. Intel'ın OpenVINO teknolojisini kullanan yazılım kamera aracılığıyla oyuncunun kafa hareketlerini algılıyor. Böylece, oyuncular oyunun içine daha da girmiş oluyor. Yeni yazılım sayesinde klavye işlemlerinin bir kısmı kafa hareketleri ile yapılabiliyor.

Kafa hareketleri ile işlemler yapılabilecek

Örneğin, oyuncu başını sağa ya da sola eğerek o tarafa bakabilecek. Başını aşağı eğdiğinde ise karakterin oturması sağlayacak.

Shiftdelete’te yer alan habere göre; PUBG, Counter-Strike: Global Offensive, DOTA 2 ve League of Legends gibi Battler Royale oyunlarda bu özellikler kullanılabiliyor.

Bu arada kamera aracılığıyla kullanılan yazılımın yalnızca Core i5-9600KF işlemci ile uyumlu olduğunu belirtelim. Yani, bu yazılımı başka işlemcilerle kullanmak mümkün değil.

Bu arada OpenVINO teknolojisinin ne olduğuna da bakmak gerekiyor. Intel'in bu teknolojisi özellikler geliştiricilerin ve veri bilimcilerinin yüksek performanslı bilgisayar görüsünü ve görü uygulamaları için derin öğrenme sürecini hızlandırmaya yardımcı oluyor. OpenVINO bir araç kiti olarak tanımlanıyor ve ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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