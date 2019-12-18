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Cinsel istismar sanığı baba beraat etti

Zonguldak'ta, öz çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan baba hakkında, delil yetersizliği ve çelişkili ifadeleri nedeniyle beraat kararı verildi.

Zonguldak Ereğli ilçesinde yaşayan G.G., geçen yıl eşi İ.G.'nin iki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

İfadeleri alınan çocuklar da babalarının kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Tutuklanan İ.G. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Hakimden tepki: Çocuk oyuncağı mı bu? 

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında ifadesi alınan G.G.; eşiyle aralarında geçimsizlik olduğunu, eşine iftira attıklarını ve şikayetini geri çektiğini anlattı. Mahkeme başkanı ise kadının çelişkili ifadelerine tepki göstererek, "Çocuk oyuncağı mı bu?" diye tepki gösterdi.

Çelişkili ifadeler nedeniyle beraat etti 

Önceki gün görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.G. ve avukatı katıldı. İ.G.'nin avukatı, G.G.'nin şikayetini geri alması, geçimsizlik nedeniyle boşanmak için böyle bir suçlama yöneltmesi nedeniyle müvekkilinin mağdur olduğunu ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, G.G. ve çocukların çelişkili ifadeleri, suçun oluştuğuna dair somut ve yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle İ.G.'nin beraatine karar verdi.

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