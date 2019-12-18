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Yunanistan Türkiye'nin SİHA'larına karşı harekete geçti! Filo satın alacaklar

YUNANİSTAN'ın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e konuşlandırdığı SİHA'lara karşı koymak için İsrail ve ABD yapımı SİHA'lar satın alacağı öne sürüldü.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla başlattığı süreç kapsamında Ankara'nın bölgede bulunan sondaj ve savaş gemilerini korumak amacıyla silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını (SİHA-İHA) göndermesi sonrası Yunanistan harekete geçti. 

İHA filosu satın alacak

Türkiye, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürürken Kuzey Kıbrıs'a yolladığı İHA'lara karşı kullanılabilecek ABD ve İsrail yapımı İHA filosu satın alacak.

"Türk İHA'larını hareket edemez hale getireceğiz"

Önceki gece parlamentoya bilgi veren Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, şunları kaydetti: Silahlı kuvvetlerimiz emenliğimizde yönelik potansiyeli tehlikelere karşı koymak için angajman kurallarını belirledi. Bu kurallara Türk İHA'larını hareket edemez hale getirmek de dahil.

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