Yunanistan Türkiye'nin SİHA'larına karşı harekete geçti! Filo satın alacaklar

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla başlattığı süreç kapsamında Ankara'nın bölgede bulunan sondaj ve savaş gemilerini korumak amacıyla silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını (SİHA-İHA) göndermesi sonrası Yunanistan harekete geçti.

İHA filosu satın alacak

Türkiye, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürürken Kuzey Kıbrıs'a yolladığı İHA'lara karşı kullanılabilecek ABD ve İsrail yapımı İHA filosu satın alacak.

Greece buys armed drones to challenge Turkey in eastern Mediterranean - The Times https://t.co/ZXqv8XrCcr