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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu'na: Herkes yoluna

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni partilerle ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan yeni partileri çınardan kopan bir yaprağa benzetti ve ''asla gündemimizde olmamalı. Herkes yoluna” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Küresel Mülteci Forumu’na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erdoğan'a Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni partileriyle ilgili bir soru soruldu. 

''AK Parti çınarından kopan bir yaprak söz konusu. Ömrü ne olur? Kurulmakta olan diğer siyasi parti bağlamında ise tabanı bölmek büyük bir vebal değil mi sizce'' sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

Bizim hazan mevsimimiz yok biz yolumuza devam ediyoruz

Çınardan kopan bir yaprak dediniz…AK Parti bir çınardır. Biliyorsunuz, yapraklar hazan mevsiminde dökülür. Bizim hazan mevsimimiz yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şimdi onların durumu o. Külliye’ye geldiğiniz zaman çınarlarımızın yapraklarını döktüğünü ama 4-5 ay sonra yine yeşillendiğini göreceksiniz.

Arkadaşlarıma hep söylüyorum: Herkes yoluna!

Düşen yaprak bir daha eski yerine dönmüyor. Biz bunu trenden inenler olarak anlatmıştık. Arkadaşlarıma hep söylüyorum: “Asla gündemimizde olmamalı. Herkes yoluna!” Biz zaten “Durmak yok, yola devam” diyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Sadece bir şeyi söylemek herhalde yeterlidir: Özellikle başbakanlık, genel başkanlık görevini bıraktığı zaman bu arkadaşlardan birinin yaptığı konuşmayı dinlemişseniz veya dinlerseniz her şey orada mevcut.

Biz yol arkadaşlarımızdan memnunuz

Biz yol arkadaşlarımızdan, teşkilatımızdan memnunuz, sıkıntımız yok. Çok daha kararlı bir şekilde kongrelerimize hazırlanıyoruz. Kongrelerimizi yapıp, bu kongrelerde gelen arkadaşlarımızla da inşallah 2023 seçimlerine gireceğiz.

Grup kuracak şekilde ayrıldılar

Bunun dışında başka hazırlanan var mı, yok mu ayrı konu. Varsa vardır. Biliyorsunuz bundan önce de bu işi yaşadık. Üstelik de grup kuracak şekilde ayrıldılar. Ben burada sorsam, kaç tanesinin ismini kaçınız hatırlarsınız? Mesele bu. Onun için biz gündemimizi bunlarla meşgul etmiyoruz. Bizim yapacak çok işimiz var. Biz onlara bakalım.

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