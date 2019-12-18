HABER /  POLİTİKA

Davutoğlu'nun sözleri Erdoğan'ı üzmüş: CHP ağzıyla konuşuyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve açıklamalarını "CHP ağzıyla konuşuyorlar" ifadeleriyle eleştirdi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye göre Erdoğan'ın bu sözleri sarf etmesine sebep olan olay ise başta Şehir Üniversitesi tartışmaları olmak üzere eski yol arkadaşlarının muhalif dili benimsemeleri.

Abdulkadir Selvi yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2000'li yılların başında siyasette yol ayrımına düştüğü Necbettin Erbakan hakkında hiç olumsuz yorum yapmadığına da vurgu yaptı. Erdoğan'ın eski hocasına karşı vefalı davrandığını belirten Selvi, Erdoğan'ın bu yüzden Saadet Partililer'den oy aldığını belirtti.

Selvi'nin "Erdoğan kime 'CHP ağzıyla konuşuyorlar' dedi?" başlığıyla yayınlanan yazısının ilgili bölüm şöyle:

"Ali Babacan polemiğe girmeyecek"

Görünen o ki Davutoğlu, Erdoğan'la polemiğe girmekten kaçınmayacak. AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerini sürdürecek. Ali Babacan'ın ise polemiğe girmemeyi tercih edeceği söyleniyor. Erdoğan, AK Parti'yi kurduğu günden bu yana Erbakan hakkında tek bir olumsuz söz etmedi. Erbakan'ı rahmetle yâd etmeyi ve hatta cezaevine girme tehlikesi doğunca 'eski hocası'nı kurtarmayı bildi. Vefalı davrandı. O nedenle de Saadet Partililerin oyunu almayı başardı.

"CHP ağzıyla konuşuyorlar"

Tabii bundan sonrası Davutoğlu'nun ve Erdoğan'ı hedef göstermekten bıkmayan Gül'ün bileceği bir iş. Yeni parti kuranların ve kuracak olanların, muhalefet dilini bu kadar hızlı benimsemeleri hakkında Erdoğan'ın "CHP ağzıyla konuşuyorlar" dediği söyleniyor.

CHP'nin CHP ağzıyla konuşması normal de eski arkadaşlarının CHP ağzıyla konuşması Erdoğan'ı üzüyor olmalı.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri MAK Araştırma anketi ortaya koydu! Siyasette her şey değişiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İki dünya devi birleşiyor! PSA ve Fiat Chrysler'in birleşmesi onaylandı
Ersun Yanal'ın başını yakacak rapor ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı 4 belediye başkanını görevden aldı Aralarında CHP'li de var
Kemal Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulucak Ethem Sancak açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığının yeni projesi! Köyüne dönene devletten 100 bin TL hibe
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Hazine - 1.95 milyar liralık kira sertifikası ihraç edildi
Samsung: RK Google kararı ve ilgili süreçleri takip ediyoruz
Hazine euro cinsi sabit kuponlu DİBS ihracı yapacak
Dünya devi Türkiye'ye geri dönüyor
Fenerbahçe Beko Yunanistan'da kayıp
Milli Piyango bilet fiyatları kaç para oldu çeyrek bilet satış fiyatı
Yorumlar 5 yorum