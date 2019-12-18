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Ersun Yanal'ın başını yakacak rapor ortaya çıktı

Fenerbahçe'de sakatlıklarla ilgili Ali Koç'a giden raporun detayları ortaya çıktı. Orta çıkan raporda, Fenerbahçe'nin antrenman programının futbolcuların sakatlığındaki en büyük etken olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un isteği ile sakatlıklar konusunda detaylı bir rapor hazırlandı ve kendisine sunuldu.

Sabah'ta yer alan habere göre; antrenman programının futbolcuların sakatlığındaki etkenlerden biri olduğu raporda yer aldı. Ayrıca sakatlık sonrası futbolcuların tam kuvvetlenmeden takıma katılıyor olmasının, başka bir faktör olduğunun altı çizildi.

Teknik heyeti sorguya çekecek
Tüm bu gelişmelerin ardından Başkan Ali Koç'un, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamaya gelindi. Yönetimin, idman programı ve futbolcuların iyileşme sürecine dair teknik heyete bazı sorular yönelteceği ifade ediliyor.

Sezon başı yükleme yapılmadı
Fenerbahçeli futbolculara sezon başında gerekli yüklemelerin yapılmadığı, bu nedenle sezon içinde yapılan yükleme programlarının zemin sorunuyla birleşince sakatlığa yol açtığı da bu raporda yer aldı. 

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