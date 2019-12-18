Eğlence mekanı önünde dehşet saçtı!

ISPARTA'da Fatih Mahallesi’ndeki Toptancılar Bölgesi’nde bir eğlence mekanı önünde 4 kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır...

Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastane bahçesinde bekleyen yaralı yakınları, doktor raporu alınmak üzere hastaneye getirilen zanlıyı linç etmek istedi. Polis, kalabalık gruba müdahale ederek, olayın büyümesini önledi.

İddiaya göre, 4504. Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gelen Eray E., içeride yaşanan bir sorun dolayısıyla güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Alkollü mekandan çıkarıldığı esnada darp edildiği öne sürülen şahıs, eğlence mekanından ayrıldıktan bir süre sonra silahla birlikte geri geldi. Kendisini dışarı çıkaran şahıslara silahla ateş eden Eray E., 4 kişiyi yaraladı. Silahla vurulan 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.