İzmir merkezli beş ilde FETÖ operasyonu 18 gözaltı

İZMİRmerkezli beş ilde FETÖ üyesi 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya ve Elazığ’da aralarında aralarında ikisi ihraç komiser yardımcısı, dördü ihraç polis memuru, biri aktif polis memuru, biri ihraç ebe, ikisi öğretmen, biri dershane müdürü, ikisi teknisyen, beşi de diğer mesleklerden olan 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 12’sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.