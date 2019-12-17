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Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

Zambiya hükümetini, başkent Lusaka'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait bir kampüsteki 3 okula el koyarak okulları kamulaştırdığı bildirildi.

Zambiya Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lusaka'da bulunan FETÖ'ye ait 'Ve Horizon' olarak adlandırılan okulların kamulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada; kampüsün içinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak kullanılan binaların artık devlet tasarrufunda olduğu kaydedildi.

FETÖ'nün eğitim perdesi altında örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü okullar, ülkede 2011'de açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Zambiya'da resmi temaslarda bulunmuştu.

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