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Ibrahimovic transferi için resmi açıklama!

Milan'ın efsane ismi olan ve şu anda Sportif Direktörlük görevini yürüten Paolo Maldini; yıldız futbolcu Ibrahimovic'le görüştüklerini söyledi.

Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, bonservisi elinde olan Zlatan Ibrahimovic'i tekrar takıma kazandırmak için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

İsveçli yıldız ile birlikte başka alternatifleri de olduğunu vurgulayan Maldini, "Ibrahimovic ile görüşüyoruz ancak başka alternatiflerimiz de var. Son maçını 28 Ekim'de oynadı, bunu unutamayız" ifadelerini kullandı.

Avrupa macerasının ardından gittiği Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS'te 38 yaşındaki Ibrahimovic Los Angeles Galaxy formasıyla iki sezonda toplam 58 maça çıkıp 53 gol atarak tarihi bir performans sergilemişti.

Barcelona'nın ardından gittiği Milan'da ise 2 sezonda 61 Serie A' maçına çıkan Zlatan 42 gol kaydetmiş ve İtalya Şampiyonluğu yaşamıştı.

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