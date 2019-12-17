Bursa'da yanlış anlaşılma paniğe yol açtı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü sudan yutan genç için alarm verildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan genç önce KBRN merkezine alındı. Durumun yanlış anlaşıldığı ortaya çıkınca ise normal bölüme alınarak tedavi altına alındı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesi Mahmudiye köyünde meydana gelen olayda; 24 yaşındaki R.E., köyde bulunan bir arazide kuyu açmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybedince kuyudan çıkan köpüklü su üzerine geldi. Düşmenin etkisiyle su boğazına kaçarken, zemini yumuşatmak için kullanılan kimyasal maddeler de üzerine sıçradı. Köylülerin paniğe kapılması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Gelen ekipler bidonun üzerinde kimyasal yazması üzerine maske takıp korunaklı elbise giydi. Yapılan müdahalenin ardından R.E., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak önce KBRN merkezine alındı.

Paniğe sebep olan olayın iç yüzü içeride yapılan araştırmalar sonucu anlaşıldı. R.E., daha sonra normal bölüme konularak tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.