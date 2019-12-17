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Otomatik kapıya sıkışan 5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

ADANA'da Suriyeli ailenin çocuğu, sığındıkları çiftliğin otomatik kapısına sıkışması sonucu feci şekilde can verdi.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir çiftlikte çalışan işçiler, 5 yaşındaki Suriyeli Omar Mahmud'un otomatik sürgülü kapının arasında sıkıştığını fark etti.  Durumun bildirilmesi üzerine çiftliğe polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Sürgülü kapıdan dışarı çıkmak isterken...

Çocuklarının ölüm haberini alan baba Halid Mahmud ve anne İmen Kerru olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Baba Mahmud'un kızını okula götürmek için çiftlikten ayrıldığı, annenin bulaşık yıkadığı sırada 5 yaşındaki Omar'ın açık olan sürgülü kapıdan dışarı çıkmak isterken kapının otomatik kapanmasıyla sıkıştığı ihtimali üzerinde duruluyor. 

Barakada kalıyorlardı

Çiftlikte çalışanlar, daha önce bölgedeki barakada kalan Suriyeli ailenin, 4 gündür süren şiddetli yağış dolayısıyla çiftliğe geldiğini ve geçici olarak burada konakladığını belirtti.

Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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