HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Instagram'da siber zorbalık yaptırımı! Kelimeler analiz edilecek

Instagram, 'siber zorbalık'la mücadelede yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Küfürlü, hakaret içeren, aşağılayıcı yorum atan kişilere karşı önlem yürülüğe girecek.

Popüler Instagram hesaplarının en büyük sorunlardan birisi de, gönderilerinin altına gelen küfür ve hakaret içeren yorumlar olarak öne çıkıyor. Gönderinin kalitesini düşüren ve içerik üreticinin keyfini kaçıran bu yorumlar artık Instagram’ın yapay zekası tarafından tespit edilip daha yayınlanmadan önce uyarılacak.

Instagram, yapay zeka destekli yorum kontrol sistemi sayesinde herhangi bir kullanıcı daha yorumunu yazdığı sırada kullandığı kelimeleri analiz edecek.

Eğer kullanıcı küfür, hakaret içerikli bir yorum yazdıysa, paylaşmadan önce karşısına ‘Bu yorumu paylaşmak istediğine emin misin?’ benzeri bir uyarı çıkacak.

Yorum yapmak isteyen kullanıcının karşısında üç seçenek sunulacak. Kullanıcı, ‘Eminim’ seçeneğine dokunarak Instagram filtresine takılan yorumunu paylaşmayı seçebilir, yorumunu Instagram topluluk kurallarına uyacak şekilde güncelleyebilir ya da yorum yazmaktan tamamen vazgeçebilir.

Eğer kullanıcı, Instagram’ın uyarısına rağmen küfür ya da hakaret içerikli yorumunu paylaşırsa Instagram, söz konusu yorumu yeniden incelemeye alacak.

Eğer yorum topluluk kurallarına aykırı bulunursa, Instagram söz konusu yoruma ya da yorum sahibi profile yaptırım uygulama hakkına sahip olacak.

Filtre uygulamasının yeni güncelleme ile birlikte gelmesi beklenirken, Türkiye'de tam olarak ne zaman devreye gireceği ise açıklanmadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Google bir uygulamanın daha fişini çekti yıl sonunda kaldırılacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkkan Meclis'ten fotoğraf paylaşıp sordu: Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba
Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkındaki FETÖ iddiaları için ne dedi? İşte ifadesi
Talat Atilla'dan uçuk bir iddia daha! Hürriyet CNN Türk satılıyor hem de bakın kime
Krizdeki Beta ayakkabıları için önemli karar! Beta'nın sahibi konuştu
Samsung telefonlarına ilişkin bomba haber! Google Türkiye kararıyla ilgili
Saffet Sancaklı başkanları bombaladı: Deniz bitti iflas ettik
ÖNCEKİ HABERLER
Kupada Son 16’nın ilk takımı Kasımpaşa
TÜİK Asgari Ücret rakamı ne kadar? Yeni asgari ücret ne zaman belli olur
Milli Piyango bilet fiyatları kaç para oldu çeyrek bilet satış fiyatı
Hekimoğlu dizisi hangi diziden uyarlama çıktı bakın aslı ne?
13 ay önce evlatlık verildiğini öğrendi yollara düştü
2020 dini günler takvimi kandiller ne zaman tarihleri
Yorumlar