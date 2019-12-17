Türkiye Bankalar Birliği duyurdu! 5 milyar liralık borç yapılandırıldı

25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin ekim-kasım döneminde 5.1 milyar TL'lik borcu yapılandırıldı. Uygulama kapsamına 56 adet firma alınırken, dört firma ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi yapıldı.

Türkiye Bankalar Birliği, borcu 25 milyon TL altında bulunan büyük ve küçük ölçekli şirketlere yönelik yapılandırma uygulamasının BDDK tarafından onaylandığını duyurmuştu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Büyük Ölçekli Uygulama kapsamında ekim-kasım döneminde toplam 5.1 milyar TL'lik borcun yapılandırıldığını duyurdu.

Dünya'nın aktardığına habere göre, söz konusu tutarın 4.9 milyar TL'si enerji sektörüne, 137 milyon TL'si turizm sektörüne ait bulunuyor.

Büyük ölçekli uygulama kapsamına 56 adet firma yapılandırıldı

Finansal yeniden yapılandırma kapsamında ekim-kasım dönemi içinde, büyük ölçekli uygulama kapsamına 56 adet firma (22 grup) alınırken; kapsama alınan firmalardan dört firma (iki grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) yapıldı.

Firmalardan dördü Marmara Bölgesi'nde

Açıklamaya göre söz konusu dört firmadan biri enerji, üçü ise turizm sektöründe faaliyet gösteriyor. Firmaların dördü de Marmara Bölgesi'nde bulunuyor.

TBB ikinci bir açıklamada ise kasım döneminde, Finansal Yeniden Yapılandırma Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 16 adet firmanın (6 grup) alındığını ve görüşmelerin sürdürüldüğünü belirtti.