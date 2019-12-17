MHP'li Saffet Sancaklı: Futbolseverlere kötü bir haberim var

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türk futbolunda yaşanan gelişmelere ilişkin, "Benim futbolseverlere kötü bir haberim var, Türk futbolunda deniz bitti. Yöneticiler çıkıp doğruyu anlatsın iflas ettik desin. Türk toplumunu kandırmaktan artık vazgeçin" diyerek tepki gösterdi.

MHP'li vekil ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, son yıllarda Türk futbolunda yaşananlar ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Meclis'te konuşan Sancaklı, "Türk futbolu son 20 yıldır holding patronlarının, büyük şirket patronlarının güç savaşı yaptığı bir mecraya döndü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın toplam borcu 9 milyar liraya ulaştı. Holding patronu olmak için parayı yönetmeyi bilmek lazım" diye konuştu.

Sancaklı, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Kulüpler iflas etti"

Maşallah, holdinglerini çok iyi yönetiyorlar, aldı başını gidiyor holdingler; aynı adamlar kulüpleri de yönetiyor ama kulüpler iflas etti. Bankalar Birliği 8 ay önce müdahale etti, 12 milyar lira borcu vardı kulüplerin, 7 milyarını iki yıl ödemesiz öteledi. Adam boğuluyor, kafasından çıkardın, 2-3 nefes aldı, şimdi aşağıda devam et. Devlet her seferinde müdahale edemez size.

"Türk futbolunda deniz bitti"

İşin geldiği nokta yine rezillik. Benim futbolseverlere kötü bir haberim var: Türk futbolunda deniz bitti. Yöneticiler çıkıp doğruyu anlatsın iflas ettik desin. Türk toplumunu kandırmaktan artık vazgeçin. Artık rol yapmayı ve yalan atmayı bırakın.

"Yoksa bu işin gidişatı çok kötü"

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyunculara ödediği para yıllık ortalama 500 milyon TL. Peki, ne oldu? Avrupa kupalarında var mıyız? Avrupa'nın ikinci, üçüncü sınıf takımlarının arkasında bitirdik; ya sonuncu olduk ya sondan 2. olduk. Hani bu oyuncular bizi uçuracaktı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın futbolculara sene boyunca ödediği para 90 milyon TL. Diğerleri 500 milyon TL ödüyor, Hani sizin bu futbolcularınız uçacaktı, 40'ar gol atacaktı. Artık bu milleti kandırmayı bırakın. Yoksa bu işin gidişatı çok kötü.