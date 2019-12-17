Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu Çok sayıda gözaltı var

FETÖ soruşturması kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5’i aktif görevde olmak üzere 10’u doktor, toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5’i aktif görevde olmak üzere 10’u doktor toplam 18 şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantısının tespit edildiği ifade edildi.

Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda 10 şüphelinin yakalandığı, diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.