MAK Araştırma anketi ortaya koydu! Siyasette her şey değişiyor

"25’i kararsıza geçmiş durumda…"

AK Araştırma Başkanı Kulat’ın ankete ilişkin paylaşımları şöyle: Sayın Davutoğlu ve Sn. Babacan’ın parti oyları halen sağlıklı ölçülemiyor ama bir partiye 24 Haziran da oy veren seçmenin yüzde 25’i kararsıza geçmiş durumda…