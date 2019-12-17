Talat Atilla'dan uçuk bir iddia daha! Hürriyet CNN Türk satılıyor hem de bakın kime

Rahmi Turan'ın Beştepe’ye giden CHP’li haberinin kaynağı olarak gösterdiği ve gündemde uzun süre tartışmalara neden olan gazeteci Talat Atilla'dan Twitter’dan uçuk bir iddia daha geldi. Atilla'nın iddiasına göre Demirören elinde bulundurduğu basın organlarını satıyor.

Atilla, Doğan Medya Grubu’nun 2018 yılında Doğan Holding’den aldığı Hürriyet, CNN Türk, DHA, Milliyet, Posta dahil Demirören grubuna ait yayın organlarının OYAK’a satılacağını iddia etti. Talat ayrıca Demirören'e ait 900 istasyonu olan Total'in de OYAK'a satıldığını ileri sürdü.

İşte Atilla'nın o tweeti:

Demirören'e ait 900 istasyonu olan Total'in OYAK'a satıldığı..



Hürriyet, CNN Türk, DHA, Milliyet, Posta dahil Demirören'e ait yayın organları için OYAK ile pazarlık yapıldığına dair duyumlarım var... — Talat Atilla (@TalatAtilla) December 17, 2019

Demirören Holding'in bünyesinde hangi yayın organları var?

Demirören Holding'in bünyesinde Hürriyet, Milliyet, Vatan, Posta, CNNTürk, Fanatik ve Doğan Haber Ajansı gibi çok sayıda yayın kuruluşu bulunuyor.

OYAK kime ait?

OYAK, 1 Mart 1961 tarih ve 205 sayılı Kanun ile kurulmuş, özel hukuk hükümlerine bağlı, TSK mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonudur. OYAK'ın yönetiminde sivil devlet memurlarıyla birlikte muvazzaf askerler de var. Kurumun daimi üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kadrolarında görevli subay, askeri memur ve astsubaylardır. Bunların üyelikleri mecburidir.

Aydın Doğan Hürriyet'i geri almak için görüşmelere başladı iddiası

Dün de eski Hürriyet yazarı İzzet Çapa, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın Hürriyet'i geri almak için görüşmelere başladığını iddia etmişti.

Doğan Grubu iddiayı yalanladı

Doğan Grubu, Çapa'nın iddiasını yaptığı şu açıklamayla yalanladı: ''Doğan Grubu daha önce de açıklamış olduğu gibi 2018 yılında büyük ölçüde medyadan çıkmıştır, tekrar yatırım söz konusu değildir. Asılsız haberlere itibar edilmemesi önemle rica eder, gereğinin yapılmasını rica ederiz''