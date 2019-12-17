Krizdeki Beta ayakkabıları için önemli karar! Beta'nın sahibi konuştu

Geçtiğimiz yıl konkordato konkordato başvurusu yapan BETA Ayakkabı için nihai karar açıklandı. Beta Ayakkabı'nın pazarlama faaliyetlerini yürüten şirketi için iflas kararı verildi. 50 mağazası kapandı.

Beta Ayakkabı’nın davasında beklenen karar çıktı. Mahkeme, Beta'nın bir şirketi için iflas kararı verirken diğer şirket için ise konkordato süresini kaldırdı. Buna göre; Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Beta İç ve Dış Pazarlama A.Ş için iflas kararı verdi. BETA Ayakkabı San. A.Ş için ise konkordato süresi kaldırıldı.

"Sadece üretim yapılıyor"

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık 50 mağazasının kapandığını bildirdi fakat ayakkabı imalatına devam edildiğini söyledi. İkiışık sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “50 mağazamız vardı. Şu an mahkeme iflas verdiği için maalesef kapandı. Ancak BETA Ayakkabı’da üretim devam ediyor. İmalat devam ediyor. Kendim tekrar faaliyet gösteriyorum. Mağazalarda bir satış yok ama üretim yapıyorum. İnternetten satış var. ” ifadelerini kullandı.

"Borcum yüksek değil"

İkiışık BETA Ayakkabı’da borcunun çok fazla olmadığını ve şirketin bu sıkışıklıktan kurtarılabileceğini belirterek, "BETA Ayakkabı San. A.Ş’de borcum çok yüksek değil. Mesela alacaklı olan dericilerle konuşuyorum hepsi şirketin devamlılığı için alacaklarından belli bir süre için fedakarlık yapıyorlar hatta bazıları borçlarını siliyorlar.” dedi.

"İhracata yönelik temaslar var"

Bu süreçten çıkacağını söyleyen BETA Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, alacaklılardan ise anlayış beklediğini ifade ediyor ve ihracata yönelik temaslarda bulunduklarını söylüyor.