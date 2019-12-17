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Serie A’da ırkçılık skandalı!

İhlas Haber Ajansı

İTALYA Serie A Ligi son dönemde ülkede oynanan futbol maçlarında artan ırkçılık olaylarına karşı bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanyanın afişlerinde maymun resmi kullanılması ligde mücadele eden takımlar tarafından tepkiyle karşılandı. 

İtalya’nın en üst seviyedeki ligi Serie A, ırkçı saldırılara karşı gelmek isterken tepkilerin hedefi oldu. İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin kanayan yarası olmaya devam eden ırkçılık ile ilgili karşıt kampanya başlatmak isteyen Serie A yetkilileri, skandala imza attı. Irkçı saldırıları bitirmek için başlatılan kampanya, afişleri ile gündeme damga vururken, afişlerde ırkçı saldırılarda imge olarak kullanılan maymun resmine yer verildi. 

Roma ve Milan tepki gösterdi

İtalya’nın köklü kulüplerinden Roma ve Milan, olaya tepki göstermekte gecikmedi. Roma Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Serie A’nın sosyal medyada boyanmış maymunlar içeren bir ırkçılık karşıtı kampanya başlattığını şaşırarak gördük. Ligin ırkçılıkla mücadele etmek istediğini biliyoruz ancak bunun doğru yol olduğuna inanmıyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Milano temsilcisi Milan ise skandala tepkisini şu ifadelerle verdi: 
"Sanat güçlü olabilir, ama ırkçılığa karşı mücadelede görüntüler olarak maymunların kullanılmasına kesinlikle katılmıyoruz."

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