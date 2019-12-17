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Samsung telefonlarına ilişkin bomba haber! Google Türkiye kararıyla ilgili

Google android telefonlarda artık Gmail başta olmak üzere google play gibi uyguların kullanılmayacağını açıklamıştı. Bu kararın ardından Samsung telefonlara ilişkin bomba bir karar alındığı söyleniyor.

Rekabet Kurumu ile Google arasındaki anlaşmazlık sonucu Android lisansının iptal edilmesinin ardından Samsung'un Türkiye'ye yeni cihaz sevkiyatını durdurduğu belirtildi.

Samsung'un 16 Aralık (dün) itibariyle Türkiye'ye telefon modellerini getirmeyeceği öğrenildi. Samsung'dan konuyla ilgili detaylı bir açıklama bekleniyor.

Samsung'un Google ile Rekabet Kurumu arasındaki sorun çözülene kadar Türkiye'ye yeni telefon getirmemesi bekleniyor.

Google Türkiye kararı ne?
Rekabet Kurumu haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle ABD'li teknoloji devi Google'a 93 milyon lira ceza kesmişti. Bu karar sonrası Google, android telefonlara kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans verilmeyeceğini duyurdu. 

12 Aralık itibariyle Türkiye’de satılan Android işletim sistemine sahip yeni çıkacak akıllı telefonlarda Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamaları olmayacak. 

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