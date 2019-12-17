Kırmızı Çizgi Fitbol canlı- Ersun Yanal Fenerbahçe'den gönderiliyor mu

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programı bugün canlı yayınla saat 16:00'da sizlerle birlikte. Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği konuşulurken Ersun Yanal'ın kredisi tükendi. Ali Koç ise Fatih Terim'e göndermede bulundu. Tüm gelişmeler Kırmızı Çizgi Fitbol'da.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Yiğidolar zirvede

Sivasspor, dört büyükler önünde ligin ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi. Yiğidoları sırasıyla Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray takip etti.

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Terim ve öğrencileri eleştiriliyor

Galatasaray'da, son dakikalarda yenilen 2 gol ve alınan beraberlik sonrası Fatih Terim ve öğrencileri eleştiri yağmuruna tutuldu. Galatasaray'da ortaya konulan kötü futbol gelecek adına umut vermiyor.

Ersun Yanal'ın son maçı olabilir

Fenerbahçe ise Sivasspor deplasmanında 3-1 mağlup olurken Ersun Yanal'ın oyuncu tercihleri ve kötü performansı kredisini tükenmesine neden oldu. Hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi Ersun Yanal'ın son maçı olabilir. Kulislerde Fenerbahçe'nin yeni hoca arayışı içerisinde olduğu konuşuluyor.

Fatih Terim'den ağır itham

Fatih Terim, Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamada "Bazı gazetelerde spor servislerine reklam departmanlarından herhalde telefon gelmiştir. Hepsinin farkındayım.' diyerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kast etmiş ve spor servislerine ağır bir ithamda bulunmuştu.

Ali Koç: En çok korunan hoca Fatih Terim

Ali Koç ise Sivasspor maçında sonra medyada en çok korunan hocanın Fatih Terim olduğunu söylerken yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Fatih Terim'in Ali Koç'a nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon puan kaybetti

Beşiktaş ve Trabzonspor sahalarında mağlup olurken Başakşehir ise sahasında konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli puan kaybı yaşadı. Öte yandan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşti.

Arda Turan, yuvaya dönecek mi?

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a olası transferi üzerine şu ifadeleri kullandı;

''Arda, Fatih Terim'in elini öpmekte çok geç bile kaldı. Kendisinin üzerinde hocanın emeği çoktur. Arda'yı Barcelona'dan alırken de önceliğinin her zaman Galatasaray olduğunu bize söylemişti. Arda bugün de gelip Galatasaray'a gitmek istediğini söylerse izin veririm.''